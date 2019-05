Per Prandelli piove sul bagnato: ne perde due per la trasferta di Firenze

Nessuna novità sul fronte recuperi. Questo il succo della giornata in casa Genoa verso la trasferta di Firenze. Il report giornaliero riportato dal sito ufficiale del Grifone racconta di carichi di lavoro alleggeriti in vista della partenza per il Franchi. Per i rossoblu schemi e conclusioni in porta in un clima di grande positività, ma senza buone notizie dall’infermeria: out quindi Lazovic e Mazzitelli per l’ultima di campionato, che non partiranno con i compagni. A seguire la seduta di oggi dei rossoblu anche il presidente Enrico Preziosi.