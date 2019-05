Women’s, Parisi: “Mondiale? Non ha senso fare paragoni con la nazionale maschile”

Centrocampista di livello della Fiorentina Women’s e della nazionale italiana femminile, Alice Parisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’attesa Coppa del Mondo di Giugno:

È un momento davvero storico per il nostro movimento. Ricordo il mio rientro dopo l’infortunio nella partita al Franchi che ci diede la certezza della qualificazione. È un sogno che si realizza, forse anche in maniera un po’ speciale per me. Ci sono momenti in cui riesci a proiettarti già lì, altri in cui invece preferisci non farlo. La stiamo vivendo in maniera serena, stiamo lavorando tanto e a volte la stanchezza a volte ti distrae dall’emozione per l’esordio. Giorno per giorno ci stiamo avvicinando a qualcosa che ognuna di noi ricorderà come un evento storico e unico. Siamo ai Mondiali dopo 20 anni e fare paragoni con mondo maschile non ha senso, è qualcosa di nostro che abbiamo conquistato sul campo dopo anni e anni di sacrifici.