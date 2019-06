Quello che non sappiamo di loro: le curiosità su Guagni, Parisi e Mauro

Domani alle 13 l’Italia femminile debutterà al mondiale in Francia contro l’Australia. Su La Gazzetta dello Sport, a pagine 8 e 9, troviamo un’analisi dal titolo “Quello che non sappiamo di loro“. Ecco cosa si legge sulle viola Alia Guagni, Alice Parisi e Ilaria Mauro.

Alia Guagni:

Per una Fiorentina doc è il massimo indossare la maglia viola. Ancora, a 31 anni, fa della fascia sinistra il suo regno. E’ forte in fase difensiva, ma anche offensiva come dimostrano i 5 centri in azzurro. Nella vita privata ama tre cose: leggere, viaggiare e soprattutto cucinare.