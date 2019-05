Ohrstrom elogia Mauro: “Può fare la differenza al mondiale”

Intervistata pochi giorni fa da Tuttosport, il portiere della Fiorentina Women’s, Stephanie Ohrstrom, ha parlato della crescita del calcio femminile in Italia e dell’attaccante viola Ilaria Mauro:

In Italia le cose stanno cambiando e ho vissuto in prima persona tutto questo e devo dire che mi piace. Mi piace far parte di questo club (la Fiorentina, ndr) che in ambito femminile è un pioniere. Ha iniziato a investire e credere nelle donne prima di tutti gli altri, tanto che anche club come la Juventus l’hanno seguito in questa strada. Ilaria Mauro? Ha il fisico, i numeri e la tecnica per cambiare il volto di una partita, può fare davvero la differenza.