Mondiale Femminile, tre Violazzurre convocate dal Ct Bartolini

Sciolti gli ultimi dubbi, la Ct Milena Bertolini ha ufficializzato la lista delle 23 calciatrici convocate per la Coppa del Mondo FIFA, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Le Azzurre, ricapitola Violachannel, faranno il loro esordio nella Coppa del Mondo domenica 9 giugno (ore 13) a Valenciennes con l’Australia per poi affrontare venerdì 14 giugno (ore 18) la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes (le gare saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky). Accederanno agli ottavi di finale le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate. Tra le calciatrici convocate dalla Ct Bartolini ci sono anche Alia Guagni, Alice Parisi e Ilaria Mauro.