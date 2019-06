Mondiale femminile, le formazioni di Italia-Giamaica: una sola viola titolare

Alle 18 torna in campo l’Italia femminile per la seconda giornata del Girone C del Mondiale. Le azzurre sfidano la Giamaica con la possibilità, in caso di vittoria, di ipotecare già il passaggio del turno. Il Ct Bertolini ha scelto la formazione titolare con la conferma di Alia Guagni, mentre l’attaccante della Fiorentina Ilaria Mauro partirà dalla panchina al pari della Parisi.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Bonansea; Girelli, Sabatino. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Boattin, Tucceri, Galli, Rosucci, Parisi, Serturini, Mauro, Giacinti, Tarenzi. Ct: Bertolini

