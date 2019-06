Mondiale Femminile, l’Australia batte il Brasile e il girone dell’Italia si fa più equilibrato

Si è disputata oggi la prima gara del secondo turno nel Gruppo C del Mondiale Femminile, di cui fa parte anche l’Italia delle viola Ilaria Mauro e Alia Guagni. Allo Stade de la Mosson, sotto gli occhi di 17mila spettatori, si sono affrontate Australia e Brasile; ad avere la meglio sono state le australiane in rimonta per 3-2. In virtù dei risultati del primo turno, l’Italia potrebbe dunque portarsi al primo posto in solitaria battendo domani la Giamaica. Al momento la classifica è la seguente (tra parentesi le gare giocate): Brasile 3 (2); Italia 3 (1); Australia 3 (2); Giamaica 0 (1).