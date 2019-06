La Fio Women’s blinda Cincotta: niente Milan per il tecnico viola

Nelle ultime ore è avanzata la candidatura di Stefano Carobbi – che con la Florentia al primo anno in Serie A femminile ha fatto molto bene – come nuovo allenatore dell’Inter femminile. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, sull’ex calciatore viola però c’è anche l’interesse del Milan, dove la dirigenza targata Gazidis ha deciso di fare piazza pulita a ogni livello delle decisioni prese dal duo Fassone-Mirabelli annunciando il divorzio da una Carolina Morace che aveva guidato le rossonere al terzo posto restando in lizza per lo scudetto e la Champions League fino all’ultima giornata. Al Milan erano stati accostati anche i nomi di Antonio Cincotta della Fiorentina Women’s e di Gianpiero Piovani del Sassuolo, che però sono stati blindati dai relativi club (anche se solo il secondo ufficialmente), oltre che il nome della ct azzurra Bertolini (accostata anche all’Inter) per la quale però bisognerà attendere la fine della Coppa del Mondo (dove speriamo che l’Italia vada il più avanti possibile).