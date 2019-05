Italia femminile, le convocate per il Mondiale: ci sono 3 viola. Beffata la Adami

La Ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha ufficializzato la lista delle 23 calciatrici convocate per la Coppa del Mondo, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Del gruppo fanno parte 3 viola ovvero Alia Guagni, Alice Parisi e Ilaria Mauro. Presente anche Chiara Marchitelli della Florentia e la fiorentinissima Elena Linari, fresca di Liga vinta con l’Atletico Madrid. Mercoledì 29 maggio a Ferrara le azzurre affronteranno la Svizzera nell’ultima amichevole. L’esordio al Mondiale è fissato per domenica 9 giugno (ore 13) a Valenciennes con l’Australia.

L’elenco delle convocate per il Mondiale:

PORTIERI: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

DIFENSORI: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

CENTROCAMPISTE: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

ATTACCANTI: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).