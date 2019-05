Guagni e Adami in coro: “Non vediamo l’ora di iniziare il mondiale”

Le calciatrici della Fiorentina Women’, Alia Guagni e Greta Adami, hanno parlato a Violachannel.tv da Coverciano dove stanno preparando con la nazionale italiana il mondiale femminile in programma in Francia.

Alia Guagni

E’ stato un percorso incredibile, abbiamo giocato tante partite ad alto livello. Siamo cresciute tanto negli ultimi anni ed è cresciuto anche il movimento del calcio femminile che adesso ha un seguito importante. La forza di questa squadra è il gruppo. In nazionale archiviamo gli scontri in coppa e in campionato e pensiamo all’obiettivo comune. Non vediamo l’ora di essere al mondiale, un’esperienza che nessuna di noi ha vissuto.

Greta Adami:

Abbiamo avuto una settimana e mezza di stacco per cui abbiamo ripensato alla partita passata, ma quando arrivi a Coverciano pensi all’azzurro e fare bene con la nazionale. Tutti vorrebbero essere in nazionale, è un orgoglio per me e per la città