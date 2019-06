Zauri, l’ex viola sarà l’allenatore del Pescara

Il Pescara ha ufficializzato il nuovo allenatore, si tratta dell’ex viola Luciano Zauri, che ha vestito la maglia viola nella stagione 2008/09 ma viene ricordato soprattutto per il fallo di mano nettissimo non fischiato da Rosetti in un Lazio-Fiorentina del 2004/05. L’ex terzino da anni si occupa del settore giovanile della squadra pescarese e dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di tecnico della prima squadra. Chissà che non possa avere nuovamente a disposizione Riccardo Sottil, che ha giocato in Abruzzo la seconda metà di stagione trovando via via continuità.