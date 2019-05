Il Brescia pensa a Stefano Pioli per la prossima stagione. Eugenio Corini, attuale tecnico della squadra lombarda appena promossa in Serie A, avrà un colloquio nei prossimi giorni col presidente Massimo Cellino. Se le parti non dovessero trovare l’accordo, le Rondinelle potrebbero ripartire dall’ex tecnico della Fiorentina. Lo scrive Brescia Oggi.