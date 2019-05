Turchia, Terim campione con il Galatasaray con 90′ di anticipo

Allontaniamoci per un momento dalle disgrazie viola. Fatih Terim, tecnico della squadra gigliata nella stagione 2000-2001, ha conquistato il titolo nella massima serie turca alla guida del Galatasaray, in virtù del 2-1 in rimonta rifilato al Basaksehir nel Derby della capitale. La partita era una vera e propria finale, dato che le due squadre erano appaiate in classifica, e, dal momento che la prima discriminante sono gli scontri diretti, ad Istambul, sponda Gala, sono cominciati i festeggiamenti.