Toni: “Ai tempi della Fiorentina era quasi tutto fatto con l’Inter poi…”

Luca Toni in passato grande protagonista a Firenze ha rilasciato ai microfoni di Soccer Magazine un intervista, in chiave gigliata è emersa anche un retroscena di mercato sul suo mancato passaggio all’Inter:

L’anno prima di passare al Bayern era quasi tutto fatto con l’Inter e stavo per passare in nerazzurro, poi dopo Calciopoli rimasi invece alla Fiorentina. I viola avevano subito una pesante penalizzazione e avevano bisogno di una squadra forte. Facemmo una stagione stupenda perché non solo ci salvammo, ma arrivammo anche in Europa. Però prima di ciò ero veramente vicino a vestire i colori nerazzurri. Fu una scelta comune, perché parlai con i Della Valle che mi dissero che avevano bisogno di me quell’anno e che poi ne avremmo riparlato l’anno successivo e furono effettivamente di parola.