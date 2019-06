Teotino: “Ai Della Valle è mancato un trofeo e circondarsi delle persone giuste”

Il giornalista ed ex responsabile della comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Sky Sport dell’addio della famiglia Della Valle da Firenze: “Sono mancati i trofei, perché i risultati sono arrivati anche con le qualificazioni in Champions League e la famosa partita di Ovrebo contro il Bayern. Con le regole attuali ci sarebbe andato due volte anche Montella: non c’è stata fortuna. E poi sono stati commessi alcuni errori nella struttura societaria, perché i Della Valle si sono fidati del loro istinto e non sempre sono riusciti a costruire una società circondandosi di persone giuste”.