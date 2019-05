Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola Alessandro Diamanti ha parlato così della Fiorentina:

C’è stato un campionato in linea con la squadra con Pioli, poi Montella, per come ha trovato la squadra, non poteva fare meglio. Spero che se i Della Valle venderanno, arrivi un grande imprenditore che accontenti i tifosi fiorentini.