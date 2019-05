Roggi su Mazzoni: “Uomo di grande sapienza. Coppa Italia ’75 vinta grazie a lui”

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex viola Moreno Roggi ha parlato del momento viola e si è unito al cordoglio per la scomparsa di Mario Mazzoni: “Ha sempre fatto parte della nostra vita, è un filo che non si è mai interrotto. Siamo sempre stati uniti, aveva la battuta giusta al momento giusto per smorzare le tensioni. Era un uomo di grande sapienza calcistica e umana. La Coppa Italia la vincemmo grazie a lui, gestì al meglio il dopo Nereo Rocco prima dell’arrivo di Mazzone. Era una persona serena, ed è sempre stato molto attento e partecipe nell’associazione Glorie Viola”.