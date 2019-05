Neto, l’ex viola nel mirino di un club di Premier (e uno italiano)

Sulle tracce dell’ex viola Norberto Neto c’è l’Arsenal. Il club londinese è alla ricerca di un portiere per il post Cech, visto che il portiere ceco si ritirerà alla fine della stagione, e secondo le voci provenienti dall’Inghilterra il brasiliano è in corsa per difendere la porta dei Gunners a partire dalla prossima stagione. Oltre all’Arsenal, Neto è stato cercato anche dalla Roma, visto che la scommessa Olsen è stata un flop e Mirante non è considerato un titolare.