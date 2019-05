Mario Gomez, la retrocessione gli costa un taglio dello stipendio. Ma la cifra resta mostruosa

Lo Stoccarda, uno dei club più importanti del calcio tedesco, è retrocesso in Zweite Liga. Neppure Mario Gomez, attaccante proprio dello Stoccarda, è riuscito a evitare il disastro, e ora perderà parte dello stipendio. L’ex attaccante viola infatti proprio a causa della retrocessione, vedrà il suo ingaggio ridimensionato notevolmente. Il tutto per una clausola del suo contratto che prevede che il suo stipendio venga decurtato del 25%. L’ingaggio passerà da 6 a 4,5 milioni di euro all’anno. Nonostante questa riduzione l’attaccante entrerà nella storia del calcio tedesco come il giocatore più pagato della Zweite Liga. Gomez, per ora, ha deciso di rimanere con i biancorossi, convinto di poter tornare presto in Bundesliga e finire con lo Stoccarda la sua carriera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.