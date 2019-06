Potrebbe cambiare casacca, ma restare comunque nel campionato francese. Dopo la fine dell’esperienza con il Nantes, Ciprian Tatarusanu è in procinto di svincolarsi per approdare al Lione. Dopo due anni, nuovo cambio di casacca per il numero uno rumeno, riporta L’Equipe: niente male per il trentatreenne che avrebbe la chance di confrontarsi anche in Champions League.