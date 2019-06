Gerson verso il ritorno in Brasile: “Felice dell’interesse del Flamengo”

La necessità di rafforzare la squadra per la seconda metà di stagione sta portando il Flamengo a cercare giocatori in Europa. E uno dei profili che torna prepotentemente per il club rossonero, è Gerson, il cui prestito alla Fiorentina è scaduto e tornerà alla Roma. Non è la prima volta che il Flamengo cerca il centrocampista brasiliano, autore di una stagione con più bassi che alti in maglia viola. Il desiderio di tornare in Brasile già nello scorso inverno è stato esternato dal giocatore a GloboEsporte.com: “A fine 2018 c’era il desiderio di andare al Flamengo. Le conversazioni sono ci sono state con la Roma e con mio padre, ci penserà lui. Sono molto felice e grato dell’interesse di una squadra del calibro del Fla”.