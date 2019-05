Ex viola: “Mi romperei il ginocchio pur di andare in Serie A”

Impegnato con il Verona nei playoff di Serie B, reduce da un ottima stagione, il difensore di nazionalità brasiliana cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ha parlato, con la passione che lo contraddistingue, a margine della partita (in cui è andato a segno) vinta 4 a 1 contro il Perugia:

Dopo il gol volevo andare ad esultare sotto la Curva, ma alla fine non ci ho capito più nulla. Volevo che tutti i compagni venissero con me. Il gol è stata una soddisfazione bellissima perché non avevo mai segnato tra i professionisti e poi fare una rete così importante, per il Verona e per me, mi ha reso tanto contento. Mi romperei anche il ginocchio pur di andare in Serie A con questa squadra.