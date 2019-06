Estorsione, chiesti 3 anni e 6 mesi per l’ex viola Fabrizio Miccoli

Il sostituto procuratore generale di Palermo Ettore Costanza ha chiesto la condanna dell’ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli a 3 anni e 6 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il magistrato ha concluso oggi la requisitoria nel processo d’appello al calciatore, già condannato in primo grado. Secondo l’accusa, l’ex bomber rosanero, tra il 2010 e il 2011, avrebbe chiesto aiuto a un amico, Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonio, per aiutare un ex fioterapista della squadra a recuperare un credito. La vicenda inizia quando l’ex fisioterapista, Giorgio Gasparini, cerca di riavere 20mila euro investiti nella discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine. Lo riporta Palermo.gds.it.