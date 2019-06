Ag. Rossi: “Con la nuova proprietà americana, il ritorno di Pepito potrebbe essere un’idea”

Un ritorno di Giuseppe Rossi alla Fiorentina? Difficile, ma non impossibile. A confermarlo è l’agente del calciatore italo-americano Andrea Pastorello ai microfoni di Tmw Radio, visto l’imminente arrivo della proprietà statunitense in riva all’Arno: “Ieri con mio fratello abbiamo fatto una riflessione, che Giuseppe potrebbe essere un’idea la Fiorentina vista la proprietà americana. Ha un legame particolare con Firenze ed è amato dalla piazza. Il ragazzo ha una voglia incredibile di rientrare e di giocare. Stiamo cercando di trovare alternative e la Fiorentina ci potrebbe stare visto che potrebbero lasciare tanti giocatori richiesti: non è un’ipotesi remota”.