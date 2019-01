VN – Perri, trattativa nel vivo: Corvino lo vuole in prestito. E il riscatto…

Lucas Perri-Fiorentina, una trattativa di cui vi parliamo da due giorni (LEGGI) e che nelle ultime ore è entrata nel vivo. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, dopo aver raggiunto l’accordo totale con il giocatore ed il suo entourage, la società viola sta negoziando i termini dell’affare con il San Paolo, società proprietaria del cartellino: l’operazione è impostata sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto a favore della Fiorentina per una cifra che al momento oscilla tra i 3,5 ed i 5 milioni di euro.

Tra gli argomenti dibattuti tra i due club c’è anche la possibilità di inserire una percentuale sulla futura rivendita da destinare al sodalizio tricolor. La nazionalità di Perri (brasiliana) non sarebbe un problema visto che, nonostante Corvino non abbia più a disposizione slot in rosa per l’arrivo di giocatori extracomunitari, il 21enne nativo di Campinas possiede anche il passaporto italiano. LA SCHEDA DETTAGLIATA

