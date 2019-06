VN – Nuova Fiorentina, spazio anche agli ex viola: l’idea di Commisso

Rocco Commisso e i suoi collaboratori si trovano un compito non facile, quello di creare da (quasi) zero una nuova Fiorentina, dalla società ai giocatori. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la nuova proprietà viola ha un’idea ben chiara per la nuova Fiorentina, che dovrà avere dei nuovi volti da cui riparte, e portano alla storia viola. Commiso vuole costruire la nuova Fiorentina cucendo il presente con il passato, con figure storiche degli anni ’70, ’80 e ’90 che torneranno protagoniste. Ancora molto complicato disegnare il giusto identikit, ma la voglia di ridare la Fiorentina a chi ne ha scritto la storia sembra una linea guida ben definita dalla nuova proprietà.