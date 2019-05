VN – La prima scelta di Traorè è ancora la Fiorentina, ma i viola potrebbero essersi tirati indietro

La situazione di Traorè sta tenendo banco in casa viola, visto che sembra essere l’ennesimo caso di errata valutazione e gestione del mercato. Il centrocampista ivoriano dell’Empoli sta ancora attendendo che la Fiorentina depositi il suo contratto firmato, trovando però dai viola solo tanti silenzi (QUI LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA). Secondo quanto raccolto da Violanews.com, e quanto vi avevamo già raccontato, la prima scelta del giocatore rimane la Fiorentina, con il ragazzo che sta aspettando serenamente di capire meglio quale sarà il suo futuro. La palla però, in questo momento, è nelle mani delle due società, con i viola che sembrano essersi tirati indietro, mollando la presa sul giocatore.

Il presidente dell’Empoli Corsi, recentemente ha più volte stuzzicato la Fiorentina, sperando di trovare un riscontro da parte della dirigenza gigliata, che non si è mai mossa verso il giocatore. Nonostante il patto tra i due club, che lascerebbe alla Fiorentina la possibilità di depositare il contratto entro il 30 giugno, non è da escludere che Corsi possa muoversi prima per la cessione del ragazzo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, fin qui nessuna società si è mossa nè verso l’Empoli, nè verso l’entourage del giocatore, per provare a prelevarlo dalla Fiorentina. Le possibilità di vedere Traorè con la maglia della Fiorentina sembrano dunque affievolirsi, a causa di un assenteismo ingiustificato da parte degli uomini mercato viola, che potrebbero dover inserire l’ivoriano nella lunga lista delle decisioni sbagliate.