VN – La Fiorentina non molla Sarr. E il momento del Rennes…

Il reparto offensivo è sicuramente il rebus più difficile da risolvere in casa Fiorentina, e sono tanti i nomi seguiti da Corvino. Muriel e Sansone rimangono i primi nomi sulla lista del direttore sportivo viola, che secondo quanto raccolto da Violanews.com, non ha però abbandonato la pista che porta a Ismaila Sarr. L’esterno senegalese del Rennes è un giocatore di grande talento, ed è seguito anche in Premier League, ma la Fiorentina sembra essersi mossa bene. La squadra bretone si trova in un momento di difficoltà, in campionato vive un brutto momento ed ha già esonerato il tecnico Lamouchi, e il giovane africano sembra il giocatore indicato a rimpolpare le casse societarie. La richiesta iniziale di 15 milioni, infatti, sembra essere scesa intorno ai 10, cifra già più vicina ai parametri della Fiorentina, che potrebbe ricorrere ad un prestito con diritto di riscatto.

