VN – Chiesa monitorato per l’Atalanta. Benassi traballa: Dabo+Gerson a centrocampo

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti lunedì in vista della gara contro l’Atalanta in Coppa Italia. Vincenzo Montella, durante la seduta odierna, ha provato una formazione improntata, come visto nelle precedenti uscite contro Bologna e Juventus, su tre difensori puri più l’esterno sinistro, in questo caso Biraghi, dedito alla spinta. Secondo quanto raccolto da ViolaNews.com, Benassi potrebbe ancora una volta lasciare il posto a Dabo, mentre il centrocampo sarebbe completato da Veretout e Gerson. A destra, Mirallas nel reparto offensivo insieme a Muriel. Chiesa continua a essere monitorato dallo staff sanitario: dopo aver svolto la prima parte delle prove tattiche, ha abbandonato il campo, ma è possibile che si tratti solo di precauzione, dato che nell’ultimo periodo questa prassi si è ripetuta in più occasioni. Al suo posto, in coppia con il colombiano è stato testato Simeone.