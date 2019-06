VN – Barone: sarà lui l’uomo a Firenze di Commisso

Che Joe Barone sia un personaggio sicuramente importante all’interno dei piano di Rocco Commisso e della nuova Fiorentina si era già capito da quando si presentò in tribuna a vedere Fiorentina-Genoa. Il braccio destro del nuovo patron viola è sempre presente, dalle sedi legali di Milano, alle visite nel capoluogo toscano, risultando un personaggio fondamentale nelle decisioni di Commisso. Secondo quanto appreso da Violanews, Barone sarà anche l’uomo a Firenze del nuovo presidente, che per forza di cose tornerà in America, non potendo abbandonare i Cosmos e Mediacom. La volontà di essere una presidenza presente nel territorio si era capita da subito, e probabilmente sarà proprio Barone a incarnare, probabilmente non da solo, la figura di riferimento per chi rimarrà dall’altra parte dell’oceano. Non un trasferimento in pianta stabile forse, vista la numerosa famiglia, ma una presenza più o meno costante, senza far mai venire meno l’appoggio societario alla squadra, a differenza di quanto visto negli ultimi anni.