Vitor Hugo e il peso degli 8 mln. Il compleanno, l’ag. in Italia ed il Brasile che chiama: la situazione

Ventotto candeline sulla torta e tanti punti interrogativi davanti a sé. Il compleanno di Vitor Hugo è l’occasione per la visita in Italia del suo agente, che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare la Fiorentina. Il meeting non è ancora certo, ma comunque probabile visto che resta da prendere una decisione sul futuro di un calciatore per il quale i Della Valle, tramite Corvino, hanno investito ben 8 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il centrale brasiliano vuole continuare l’avventura in viola: è felice a Firenze, anche se l’epilogo stagionale della squadra, insieme all’incertezza sul futuro dirigenziale, ha congelato ogni situazione di mercato (LEGGI). Anche la sua.

Ecco che la visita in Italia del procuratore diventa l’occasione per fare un po’ di chiarezza, partendo dal presupposto che Vitor Hugo – a quanto ci risulta – è stato cercato da quasi tutte le principali società brasiliane negli ultimi mesi. Che siano disposte quanto meno a pareggiare la cifra spesa dalla Fiorentina due anni fa? Difficile, considerata l’età del giocatore e le disponibilità dei club verdeoro. E allora torniamo al punto di partenza: la cessione di Vitor Hugo è un’ipotesi che tutte le parti in causa sono disposte a prendere in considerazione a prescindere dalle posizioni di partenza, ma serve un’offerta sportivamente allettante per il giocatore e che consenta alla Fiorentina di evitare bagni di sangue. Non sarà semplice…

