Rialti per VN: “Dopo anni senza amore, Rocco ha riportato il sentimento”

Ho rivisto molti amici con i quali vedevo la Fiorentina degli anni ’60 guardando dalla curva. E’ stato bello ripensare a quando avevamo sedici-diciassette anni. E’ stato bello rivedere gli ultrà degli anni settanta, i vecchi del Collettivo degli anni ottanta e novanta.

Alcuni mi hanno gridato: «Ciccio siamo liberi…». Piangevano di gioia. Tradizionalmente le feste non portano bene ma…ci voleva. Questa parte di Firenze non ne poteva più. Anni senza amore, senza che nessuno parlasse di passione, di sogni anche tenendo i piedi a terra.

Numeri, solo numeri, giusto dopo il dolore del fallimento, ma se non sogni, se non provi a vedere cosa c’è al di là dell’orizzonte, alla fine ti stanchi, fino alla disperazione. Il presidente Rocco ha riportato la Fiorentina ben dentro i sentimenti. Amore, passione, lacrime, tenerezza, magari presto si renderà conto che il calcio in Italia è potere politico, affari, Juventus e polemiche arbitrali.

Sì lo capirà ma intanto ci ha riportati esattamente dove volevamo stare, dentro una storia d’amore, la nostra con la Fiorentina e, per quello che abbiamo percepito, anche la sua con la maglia viola. Benvenuto, comunque vada e in bocca al lupo. Da oggi tifiamo per lui.