Prof. Rostagno a VN: “La patologia di Astori non così rara, ma può sfuggire”

Silenziosa. Con questo aggettivo il Corriere della Sera ha definito la fibrillazione ventricolare da cardiomiopatia aritmogena, la causa della morte di Davide Astori. Per fare chiarezza Violanews.com ha intervistato Carlo Rostagno, cardiologo, professore associato in medicina interna all’Università di Firenze. Con lui abbiamo parlato del quadro generale della patologia in questione e non del decesso dell’ex capitano della Fiorentina in particolare.

Nel modo più semplice possibile, come descriverebbe la cardiomiopatia aritmogena?

E’ una malattia su base genetica, rara dal punto di vista della frequenza, ha caratteristiche particolari sul piano anatomico, ecocardiografico, elettrocardiografo e di risonanza magnetica, interessa essenzialmente la sezione destra del cuore. Tante volte le aritmie non hanno un corrispettivo anatomico. Sull’assenza di questi elementi si valuta la ripresa dell’attività agonistica per persone a cui era stata tolta l’idoneità per la presenza di aritmia. L’aritmia, di per sé, può essere espressione del nulla totale, come di situazioni potenzialmente fatali. Il problema è tutto ciò che sta in mezzo: la diagnostica fatta come la legge italiana prevede che sia fatta. E’ l’unica nel mondo che ha un garantismo così elevato nei confronti della salute dell’atleta. Non esiste nessun’altra legislazione al mondo con una così forte connotazione con esami di tutti i generi effettuati per cercare di evitare che l’atleta abbia nocumento dall’attività fisica che fa.

Come si fa a diagnosticarla?

E’ una situazione non così rara come si può pensare, ma è comunque una malattia poco frequente nella popolazione. I dubbi possono venire dall’elettrocardiogramma. L’ecocardiogramma e la risonanza magnetica, in genere, sono diagnostici. Ci sono diverse variabilità e gravità da un punto di vista morfologico. A un esame ecocardiografico, purtroppo, può sfuggire, così come all’elettrocardiogramma. L’incidenza di questa malattia in Veneto è particolarmente alta visti gli studi autoptici. Nel caso di Astori la valutazione finale è stata fatta dal gruppo di Padova che da anni fa di questo argomento il suo cavallo di battaglia. Se si vanno a vedere le casistiche internazionali, ci si accorge che l’incidenza è più bassa di quella italiana.

Qual è la frequenza di questa malattia?