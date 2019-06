Eduardo Macia a VN: “Pradè e Montella gli artisti della rinascita viola”

Manca solo lui all’appello. Eduardo Macia con Pradè e Montella compose quel trio capace di rilanciare la Fiorentina in quel 2012 andando anche oltre le più rosee aspettative. Fu un’estate incredibile, con una squadra ricostruita da zero e alcune straordinarie intuizioni di mercato: da Borja e Gonzalo, passando per Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Savic etc etc. I tifosi viola si augurano che la storia possa ripetersi adesso anche senza il dirigente spagnolo, che da pochi mesi è al Bordeaux insieme ad un altro ex viola come Paulo Sousa. Strani scherzi del destino.

Intercettato da Violanews.com, ci ha detto di non poter rilasciare interviste, ma ha voluto mandare un saluto speciale ai suoi due vecchi amici e colleghi. Un bellissimo in bocca al lupo da chi è rimasto affezionato alla città e ai colori viola: “Sono molto contento per loro. E siccome Firenze è la culla del Rinascimento, spero che Vincenzo e Daniele possano essere gli artisti della ‘rinascita’ della Fiorentina” le parole di Eduardo Macia affidate ai nostri microfoni.

STAVOLTA NON SI RIPARTE DA ZERO: MA SERVONO 5-6 TITOLARI…