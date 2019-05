Festa a VN: “Commisso non è un presidente che spende molto, il prezzo…”

Dopo le notizie di una trattativa ormai chiusa tra la Fiorentina e Rocco Commisso (CLICCA QUI), la redazione di Violanews.com ha parlato in esclusiva con Carlo Festa, noto giornalista del Sole 24 Ore, dove dirige anche il blog “The Insider”, per capire meglio cosa sta per succedere alla squadra viola:

Signor Festa, ci parli della trattativa tra Commisso e la Fiorentina

“La trattativa è in corso, è ben avviata ed è possibile che già lunedì arrivi l’annuncio. Naturalmente molto dipende dalla partita di domenica, perchè con la Serie A ci sono alcuni scenari, mentre con la retrocessione ci sarebbero sicuramente situazioni differenti. Commisso vuole la Fiorentina a prescindere, perchè vuole lavorare nel calcio italiano, ci ha provato tante volte e ora si è concentrato con decisione su Firenze. Ormai ci siamo, l’unica cosa che ancora deve essere definita è il prezzo, perchè con la B naturalmente la valutazione scenderebbe nettamente. Le cifre di cui si parla, circa 135 milioni di euro, credo sia la giusta valutazione per la Fiorentina in questo momento, che dopo questa stagione non poteva certo chiedere certe cifre.”

Che presidente potrebbe essere Commisso?

“Per vedere come potrebbe essere credo basti vedere il suo lavoro fatto ai Cosmos. Non è un presidente che spende tantissimo, sicuramente non può arrivare a cambiare tutto. Può naturalmente mettere mano nella squadra e cambiarla, ma non ha le stessi disponibilità che potrebbe avere un fondo del Qatar, per esempio.”