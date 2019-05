Famiglia Commisso conferma: trattativa ben avviata. La voglia di costruire una grande Fiorentina e la scottatura Milan

Ormai la solidità della notizia non è più in discussione. E anche leggendo tra le righe delle dichiarazioni del diretto interessato (LEGGI) si capisce che la notizia lanciata ieri dal New York Times è ben altro che la classica boutade lanciata per un po’ d’immagine. Casomai ce ne fosse bisogno, arrivano altre conferme sulla possibile cessione della Fiorentina a Rocco Commisso: fonti molto vicine alla famiglia di mister Mediacom raccolte da Violanews.com confermano l’esistenza di un trattativa ben avviata (ma ancora non chiusa) per il passaggio della società viola dalle mani della famiglia Della Valle a quelle del magnate italo-statunitense.

Da lunedì l'obiettivo del closing diventa più che realistico, anche se l'esperienza dell'anno scorso col Milan consiglia prudenza: Commisso è rimasto scottato e per questo la riservatezza dell'affare, violata ieri, era stata richiesta anche da parte dell'acquirente. Ma che presidente sarebbe? Ci raccontano di un uomo con il calcio nel sangue, serio e molto passionale, bisognoso di avere dalla sua parte il popolo della squadra che presiede. Chi lo conosce garantisce che Commisso costruirà una grande Fiorentina. Sempre che riesca ad acquistarla, ovviamente. Per il momento prendiamo atto di questa ennesima prova, sperando che le parole – eventualmente – si possano trasformare in fatti concreti.