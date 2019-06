Ecco l’esercito dei terzini viola. In attesa del mercato, ovviamente…

Una cosa è certa: ai nastri di partenza – sempre che non arrivino novità di mercato nei prossimi giorni – la Fiorentina potrà contare su un vero e proprio esercito di terzini. O esterni bassi, se preferite chiamarli in questo modo. Specie sulla corsia mancina, dove il primo acquisto dell’era-Commisso, ovvero Aleksa Terzic, si è andato ad aggiungere ai già presenti Cristiano Biraghi, David Hancko e Luca Ranieri (di rientro dal prestito al Foggia). In realtà, come noto, quella relativa al serbo era un’operazione già messa in piedi dalla precedente gestione tecnica e che quindi quella attuale ha ereditato, volente o nolente. Uno dei tanti, tantissimi compiti, allora, che aspettano Daniele Pradé sarà quello di decidere su chi puntare sulle corsie esterne, considerando pure che a destra, ad oggi, ci sono Vincent Laurini e Lorenzo Venuti (anche lui, come Ranieri, di ritorno dal prestito in B, al Lecce), oltre al jolly Nikola Milenkovic. A meno di clamorosissime sorprese sarà Vincenzo Montella l’allenatore viola anche la prossima stagione: l’Aeroplanino opterà per il 4-3-3 o il 3-5-2? A seconda della scelta, nonostante i due sistemi possano essere comunque interscambiabili, il discorso sulle fasce può cambiare. In una difesa a tre Hancko o Ranieri, ad esempio, possono ricoprire tranquillamente la posizione di centro-sinistra, mentre dei tre destri in rosa solo Venuti sarebbe in grado giocare più avanti, a tutta fascia. Certo, questi sono discorsi prematuri: il mercato che entra nel vivo può cambiare radicalmente le carte in tavola (vedi le situazioni in divenire legate in particolare a Milenkovic, Laurini, Biraghi), considerando anche e soprattutto che nessuno, in casa viola, è certo della permanenza e che tutti possono essere travolti dalla rivoluzione. Al tempo stesso, è importante sottolineare un aspetto: al pari del centravanti o del regista, la speranza è che Pradé possa colmare finalmente anche la lacuna del terzino destro (specie se Montella opterà per la difesa a quattro), una lacuna che la Fiorentina si sta portando dietro da molto, troppo tempo. Stavolta senza dover per forza snaturare ed adattare nessuno ad un ruolo non suo.