Commisso, il cugino a VN: “Rocco passionale ma serio. Farà uno squadrone, fidatevi”

Un vortice di emozioni capace di travolgere tutto e tutti a Firenze. L’effetto Rocco è la terapia d’urto per una città sedata da anni di anaffettività. Entusiasmo che si respira non solo in città, ma anche nel paese natale del neo proprietario della Fiorentina, Marina di Gioiosa Ionica. Per questo Violanews.com ha raccolto qualche battuta di Rocco Femia, ex sindaco della cittadina calabrese e cugino di Commisso: “Prima dell’ufficialità non potevamo rilasciare interviste, avete visto com’è finita con il Milan, ma già da un paio di settimane sapevo che il buon esito della trattativa era molto probabile.

Rocco è sempre stato un appassionato di calcio, era un buon calciatore quando era giovane. Ha giocato anche nella squadra della Colombia University, il cui stadio prende il suo nome. Tutti speravamo che riuscisse ad acquistare la Fiorentina, è una buona cosa. Rocco è un passionale, fa le cose con passione ma anche con serietà. Il calcio ce l’ha nel sangue, state tranquilli che farà uno squadrone. Ne siamo convinti perché sappiamo com’è. Ha solo bisogno di sentirsi a casa e ben accettato dal pubblico di Firenze, come è successo negli ultimi due giorni”.

