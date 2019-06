Chiesa o non Chiesa, questo è il problema

Il primo tassello di questa lunga estate viola è stato inserito con l’arrivo di una nuova proprietà che ha riportato l’entusiasmo fra tutti i tifosi della Fiorentina. Rocco Commisso, ormai familiarmente Rocco per tutti i tifosi, non ha fatto promesse, non ha anticipato niente se non la quasi certa partecipazione della Fiorentina all’ICC. E’ chiaro che a breve sono attesi i nomi dei dirigenti che gestiranno in prima persona la società e la campagna acquisti e, a seguire, anche quello dell’allenatore a proposito del quale stamani abbiamo riportato in rassegna due diverse campane: per il CorSport-Stadio dovrebbe restare Montella mentre il quotidiano di Firenze, La Nazione, scrive di una scelta ancora da fare tra nomi esterni.

Ma l’attenzione e le aspettative di tutti è puntata su Federico Chiesa. L’arrivo di Rocco ha fatto deviare il corso di un fiume che ormai pareva destinato a sfociare in pianura padana oppure a Torino. La Fiorentina dei Della Valle era ormai destinata a campionati di scarso appeal per il talento viola che, a detta di molti esperti di mercato, aveva chiesto di essere liberato dal contratto che lo lega a Firenze fino al 2022 ovvero per altri tre campionati. Corvino con Chiesa aveva in mano una cambiale di 60/70 milioni da spendere per sistemare una squadra che ha dimostrato nella seconda parte della stagione di avere molte pecche.

Ma adesso la situazione è cambiata, il tavolo di gioco è ben diverso e difficilmente Rocco, come ha detto in fase di presentazione, accetterà di lasciar partire Chiesa. Iniziare l’avventura perdendo il talento più importante non è certamente un buon biglietto da visita e il suo entourage, Antognoni compreso, starà già operando per cercare di convincere la famiglia Chiesa che la scelta migliore è restare almeno un altro anno a Firenze per saggiare la voglia di Rocco di costruire una buona Fiorentina in grado di lottare per posizioni più consone al blasone dei viola.

Io non ho notizie certe e non voglio neanche scrivere di sensazioni sul probabile futuro di Chiesa. Quella le lascio agli esperti di mercato che hanno chi sussurra loro voci più o meno veritiere. Mi limito a scrivere quello che consiglierei a Federico se fossi il suo agente. Darei sicuramente una chance a questa Fiorentina visto il rinnovato entusiasmo e poi dopo un anno di studio deciderei insieme alla proprietà se andare a cercare gloria altrove o diventare l’alfiere del nuovo corso a patto che i viola possano davvero lottare per le posizioni che portano all’Europa che conta.

C’è già, anche nel nostro forum caliente, chi è pronto a dargli del traditore e del venduto qualora volesse andarsene in barba al contratto. A tutti dico di stare calmi e rispettare la volontà di un ragazzo che ha il diritto di andare a giocare per obiettivi che non siano un anonimo centro classifica come si sarebbe prospettato con la vecchia proprietà. Allo stesso tempo rivolgo un appello a Federico e Enrico affinché concedano almeno un anno di tempo a Rocco Commisso sul cui entusiasmo credo nessuno può nutrire il minimo dubbio.