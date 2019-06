Buffon, il ritorno in A resta complicato. O smette o continua all’estero

Quando ti chiami Gianluigi Buffon non puoi permetterti un’uscita banale. Così in campo e così fuori dal campo. Nelle ultime settimane sta tenendo banco il futuro dell’ex numero 1 della Juventus e della Nazionale: cosa farà dopo l’addio al PSG? Continuerà o smetterà? E se dovesse continuare, in quale squadra?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo futuro verrà deciso, con ogni probabilità, al rientro dalle vacanze. Martedì o mercoledì. Difficile, al momento, un suo ritorno in Italia in qualità di giocatore. Si era parlato di un suggestivo ritorno al Parma (LEGGI), ma nelle ultime ore questa possibilità sta scemando sempre più.

Quale sarà dunque il futuro di Buffon? Le due ipotesi più probabili rimangono l’estero o il ritorno in patria ma in altre vesti. Magari, quelle dirigenziali. In una squadra o in Federazione.

Insomma, ancora pochi giorni per conoscere il suo futuro. Ma di una cosa siamo certi: la sua decisione non sarà di certo banale.