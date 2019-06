Batistuta e Barone, incontro esplorativo: nessun annuncio imminente

Il primo incontro andato in scena in giornata tra Gabriel Batistuta e la nuova Fiorentina, rappresentata da Joe Barone (FOTO), si è concluso senza punti esclamativi. Si è trattato, secondo quanto ci risulta, di un colloquio preliminare in cui non si sarebbe scesi nel particolare del ruolo da ricoprire né tantomeno degli aspetti economici tra il club e l’argentino: un modo per conoscersi e, almeno per adesso, niente di più. Batistuta è arrivato in sede in mattinata intorno alle 14 ed ha lasciato il Franchi circa un’ora e mezzo dopo con la sua auto dall’uscita posteriore senza rilasciare dichiarazioni. Per il momento dunque nessuna fumata bianca, probabile che le parti si riaggiornino nei prossimi giorni. LA SUGGESTIONE: TOTTI ALLA FIORENTINA?