Ag. Venuti a VN: “Ha il viola addosso, ma merita una valutazione più attenta. L’anno scorso…”

La situazione intorno a Lorenzo Venuti può diventare molto importante nel futuro, con il giocatore che dopo una promozione da protagonista con il Lecce, potrebbe tornare in maglia viola, vista la fine del prestito. Violanews.com ha parlato in esclusiva con il procuratore del ragazzo, Daniele Casciani, che ci ha spiegato la situazione intorno al giocatore:

Signor Casciani, ci può parlare della situazione di Lorenzo Venuti?

“Dipende tutto dalla Fiorentina, visto che il giocatore ha ancora due anni di contratto. Stiamo aspettando la fine del campionato, poi ci siederemo e vedremo se rientrerà nei programmi della società.”

Ci sono stati interessamenti da parte di altre squadre?

“Non ho parlato con nessuno ancora, solo il Lecce qualche mese fa aveva provato a farsi avanti. Vista la buona stagione, si sono mostrati interessati al ragazzo, anche se abbiamo rimandato tutto a dopo la fine della stagione.”

Abbiamo letto qualche parola non dolce verso la Fiorentina, cos è successo in ritiro ?

“Secondo noi il giocatore ha ricevuto una valutazione fatta in modo affrettato, durante un ritiro che non è andato bene. Per il futuro vogliamo evitare di passare un ritiro da costantemente osservati, per poi trovarci senza le opportunità e le possibilità sperate.”

Il ragazzo vuole provare a tornare a Firenze e guadagnarsi un posto oppure crede che il suo matrimonio con la Fiorentina sia conclusa?

“A prescindere da tutto il ragazzo ha il viola addosso, quindi per lui la Fiorentina avrà sempre un posto importante. Se c’è la convinzione da parte di tutti si può ripartire, ma le valutazioni non si fanno da soli. Sicuramente, un ragazzo di 24 anni, dopo una stagione così, deve essere valutato a prescindere da un singolo ritiro.”