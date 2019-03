Ag. Pioli a VN: “In contatto con ACF. Stefano convinto di poter centrare l’EL”. Sul post Fiorentina-Lazio e il futuro…

Prima le parole sorprendenti pronunciate a caldo domenica scorsa (LEGGI), poi l’incontro con la proprietà e la rettifica (indiretta) delle ultime ore (LEGGI). Nonostante ciò, il futuro di Stefano Pioli resta ancora tutto da scrivere, come ha confermato il suo agente, Bruno Satin, a Violanews.com. Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono molte speculazioni sulle dichiarazioni del mister arrivate nel post gara di Fiorentina-Lazio, ma niente di rilevante al momento. Dopo una partita possono succedere cose così. Stefano è convinto di poter raggiungere la zona Europa League in campionato.

Ha studiato le partite che restano da giocare e crede che la squadra possa ancora arrivare in alto. Al momento non vuole parlare del futuro perché è super concentrato sul presente, è convinto di avere i giocatori giusti per centrare l’obiettivo. E’ vero che contro la Lazio, nel primo tempo, la squadra non c’era in campo, ma quando il gruppo si sveglia è in grado di fare bene. Certo, dipenderà anche dall’infortunio di Chiesa e da come verrà gestito, visto che parliamo di un elemento molto importante nella rosa. Io a Firenze? In città vengo abbastanza spesso, anche se non sempre viene scritto dalla stampa, ma a prescindere da questo il contatto con i dirigenti c’è”. MA INTANTO SPUNTANO FUORI I PRIMI NOMI PER L’EVENTUALE DOPO-PIOLI…