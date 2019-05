A. Della Valle, toccata e fuga al c. sportivo: pranzo con la squadra e incoraggiamento. A Parma…

Toccata e fuga: visita al centro sportivo oggi per Andrea Della Valle, che dopo aver assistito alla seduta di allenamento mattutina diretta da mister Vincenzo Montella ha pranzato con la squadra e lo staff tecnico incoraggiandoli in vista della delicata sfida salvezza contro il Parma. Questo quanto filtra da casa viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il patron della Fiorentina ha già lasciato Firenze per impegni di lavoro e domenica non sarà presente sugli spalti del Tardini. ATF E CURVA FIESOLE: “TUTTI A PARMA! POI LA RESA DEI CONTI CON DELLA VALLE”