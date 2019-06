Zurkowski, c’erano Juve e Borussia Dortmund su di lui: Montella punta su di lui

Repubblica in edicola oggi parla di Zurkowski, centrocampista che dopo gli Europei Under 21 si aggregherà alla Fiorentina. Su di lui c’era anche l’interessamento di Juventus e Borussia Dortmund e il contratto con i viola, fino al 2023 con opzione per un altro anno, fa intendere come il club voglia investire sul centrocampista che ha iniziato il suo Europeo con la Polonia U21 con un gol e un assist nella vittoria per 3-2 contro il Belgio. LA SCHEDA COMPLETA DEL CALCIATORE