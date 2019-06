Viola, occhi su un giovane terzino mancino africano

In attesa di capire chi terrà le linee guida del prossimo mercato gigliato, spuntano nomi inediti di calciatori per la prima Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo il sito sportivo francese actufoot.com, infatti, i viola starebbero seguendo Naoufel Khacef, terzino sinistro (classe 1997) che gioca nella Serie A algerina, e dovrebbero vedersela per questo giocatore con una folta concorrenza, composta da due società di Ligue 1 (Nizza e Stade de Reims), oltre che dall’Anderlecht.