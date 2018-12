Verso il mercato: i nomi, da Muriel a Loiodice. E Pjaca…

Il mercato di gennaio è in arrivo e molto probabilmente la Fiorentina ha già le idee chiare su che cosa fare, ma prima serve una scossa alla classifica e sul campo. I nomi che circolano da qualche tempo – riporta La Nazione – sembrano quelli giusti e anche la prestazione opaca di ieri, potrebbe convincere i dirigenti viola a stringere con il Chievo lo scambio di prestiti fra Vlahovic e Stepinski (la scheda). Quindi Muriel del Siviglia (la scheda) e il giovane talento del Digione, Loiodice (la scheda), ma i circa venti giorni dedicati agli affari d’inverno serviranno alla Fiorentina per fare un primo punto sulla posizione di Pjaca. L’esterno croato, per il quale si sono spesi 2 milioni per il prestito, continua a rimanere assente dal gioco della squadra di Pioli e l’ipotesi di valutarne il riscatto milionario (20) potrebbe convincere la società viola ad affrontare la questione con largo anticipo per escludere un investimento di questo tipo.