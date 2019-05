Veretout-Napoli, pronto il contratto. Distanza di 2 mln con la Fiorentina per chiudere

Dopo il colpo Di Lorenzo (LEGGI QUI le sue parole su Fiorentina-Genoa), il Napoli sta apparecchiando quello per portare alla corte di Ancelotti anche Jordan Veretout. Come scrive TuttoNapoli.net infatti, l’ultima offerta dei partenopei sarebbe di 18 milioni più bonus. Cifra un po’ bassina per la Fiorentina, che come base fissa si accontenterebbe di 20 più eventuali extra relativi a presenze e obiettivi. Per il giocatore invece è pronto un contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione, poco più del doppio di quanto percepito a Firenze.

