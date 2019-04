Veretout-Napoli: ecco a quanto potrebbe chiudersi l’affare

Il centrocampo della Fiorentina potrebbe cambiare faccia in estate. Come scrive Repubblica Firenze, la rivoluzione nel nome dell’autofinanziamento è pronta a partire. Attenzione a Veretout. Il Napoli si è portato molto avanti col francese. Sfruttando i buoni rapporti con il suo procuratore, Mario Giuffredi. Il ds azzurro Giuntoli tratterà con Corvino, forte anche del gradimento di Veretout per la città, dove pochi giorni fa ha chiesto alla fidanzata Sabrina Merlos di sposarlo. L’affare potrebbe aggirarsi intorno ai 25- 30 milioni, pochi per i prezzi che girano oggi ma sufficienti per i viola se si considera che il contratto del francese scade nel 2021 e che la plusvalenza sarebbe importante, visto che arrivò dall’Aston Villa per sette. Ancelotti lo considera ottimo per il suo centrocampo a due, senza regista, con gli interni che devono garantire dinamismo, geometria e inserimenti.