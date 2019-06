Veretout la prima cessione. Sirene dalla Premier per Dragowski e Milenkovic

Il cambio di proprietà avrà delle ripercussioni anche sul mercato, anche se per quanto riguarda le operazioni in uscita le trattative non si fermano. Come scrive La Nazione, il primo indiziato a lasciare la Fiorentina è Jordan Veretout. Il suo procuratore lo sta spingendo, verso Napoli, anche se i termini economici sembrano per adesso non essere giunti ad un’intesa. La Fiorentina valutava il centrocampista francese non meno di 20 milioni, il Napoli vorrebbe fermarsi a 18, salendo grazie a eventuali bonus messi nel contratto di cessione, mentre con il calciatore è tutto definito con un quadriennale da 1,8 milioni.

Dalla Premier c’è il ritorno di fiamma del Manchester United per Nikola Milenkovic, già attenzionato da Mourinho a gennaio. che già a gennaio sembrava destinato ad andare in Inghilterra, voluto fortemente da Mourinho. Ma ieri ha fatto soprattutto rumore l’offerta che il Southampton avrebbe messo sul piatto della Fiorentina per strappare Bartolmiej Dragowski: 10 milioni offerti per il portiere che si è meritato i riflettori con un grande finale di stagione a Empoli.